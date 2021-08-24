Yanan teknedeki 5 kişi kurtarıldı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesi Mazı Koyu açıklarında üzerinde 5 kişinin bulunduğu 22 metre boyundaki tekne, denizde alev almaya başladı. Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan KIYEM-6 botu, yanan teknedeki 5 kişiyi kurtardı. Olayda yaralanan olmazken, yangın sonrası tekne sulara gömüldü.
■ FERDİ YAVUZ
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