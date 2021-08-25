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Haberler Muğla 24 yaşındaki genç ölü bulundu! Ölmeden önce çakmak gazı çekmiş

24 yaşındaki genç ölü bulundu! Ölmeden önce çakmak gazı çekmiş

Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’ndeki umumi tuvalette 24 yaşındaki gencin cesedi bulundu. Ölmeden önce çakmak gazı çektiği öğrenilen gencin çantasında ve öldüğü tuvalette çok sayıda çakmak gazı kutusu bulundu.

24 yaşındaki genç ölü bulundu! Ölmeden önce çakmak gazı çekmiş
İHA

25.08.2021, 19:07 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021, 19:09

Alınan bilgiye göre Ortaca belediyesine ait Dalyan'da bulunan umumi tuvalete girenler, yerde yatan bir erkek ile karşılaştı. Vatandaşlar yerde yatan kişinin cansız vaziyette olması ve kendine gelmemesi üzerine, yetkililere haber verdiği, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerinin olay yerine geldi.

Öldüğü anlaşılan şahsın 24 yaşındaki Ege Bölükbaş olduğu öğrenildi. Bölükbaş'ın sırt çantasında çok sayıda çakmak gazı kutusu bulunduğu, ayrıca tuvalette kullanılmış çakmaz gazı kutusunun da olduğu öğrenildi. Ege Bölükbaş'ın ölmeden önce tuvalette bir kişi ile birlikte çakmak gazı çektiği de belirtiliyor.

24 yaşındaki gencin cesedi ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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