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Haberler Muğla Muğla İl Jandarma Komutanı değişti

Muğla İl Jandarma Komutanı değişti

Muğla İl Jandarma Komutanı değişti

25.8.2021

RESMİ Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' ın imzası işe yayınlanan kararda, Muğla İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na atandı.

Topçu aynı zamanda Tuğgeneral rütbesinden Tümgeneralliğe terfi etti. Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ise Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. Aynı kararla 28 generalin görev yerleri değişirken, 32 albayın da il jandarma komutanı olarak atamaları yapıldı.

■ FERDİ YAVUZ

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