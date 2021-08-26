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Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi annesiyle tartıştı. Tartışmanın sürmesi üzerine öfkelenen genç, annesini bıçaklayarak öldürdü.

Muğla’da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
AA

26.08.2021, 20:09

Datça Mahallesi Hızırşah Yolu'ndaki evlerinde H.O.P. (29) ile annesi A.P. (54) arasında, henüz belirlenemeyen bir nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.O.P. annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, A.P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli, polis ekibince gözaltına alındı.

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