Datça Mahallesi Hızırşah Yolu'ndaki evlerinde H.O.P. (29) ile annesi A.P. (54) arasında, henüz belirlenemeyen bir nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.O.P. annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, A.P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Şüpheli, polis ekibince gözaltına alındı.
Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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