Annesini bıçaklayarak öldürmüştü! O caninin ifadesi ortaya çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde Hızırşah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne A.P. (60) ve oğlu H.P. (29) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evden yükselen sesler üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.P.'yi evde kanlar içerisinde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.P.'nin vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. H.P. öz annesini öldürdüğü gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alınırken, A.P.'nin cansız bedeni de olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.





İLK SÖZLERİ "HATIRLAMIYORUM" OLDU

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen olayın şüphelisi H.P.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli H.P.'nin ifadesinde, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, neden yaptım bilmiyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.P. tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

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