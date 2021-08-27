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Haberler Muğla Annesini bıçaklayarak öldürmüştü! O caninin ifadesi ortaya çıktı

Annesini bıçaklayarak öldürmüştü! O caninin ifadesi ortaya çıktı

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda annesini 15 yerinden bıçaklayarak öldüren ve gözaltına alınan H.P isimli şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, neden yaptım bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Annesini bıçaklayarak öldürmüştü! O caninin ifadesi ortaya çıktı
İHA

27.08.2021, 11:46

Olay, dün akşam saatlerinde Hızırşah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne A.P. (60) ve oğlu H.P. (29) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evden yükselen sesler üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.P.'yi evde kanlar içerisinde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.P.'nin vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. H.P. öz annesini öldürdüğü gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alınırken, A.P.'nin cansız bedeni de olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.



İLK SÖZLERİ "HATIRLAMIYORUM" OLDU
Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen olayın şüphelisi H.P.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli H.P.'nin ifadesinde, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, neden yaptım bilmiyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.P. tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Para vermeyen annesini öldürmüştü! O cani adliyede

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