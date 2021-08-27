Datça’da çevre kirliliğine tepki

Karaköy Mahallesi sakinleri, mahallede lağım suyu nedeniyle uzun süredir sıkıntı yaşadıkları iddiasıyla yetkililerden yardım istedi. Bölgede yaşayanlardan Barış Emiroğlu, yıllardır lağım pisliğiyle yaşadıklarını, mahallenin bahçe ve yollarından lağım suyu aktığını ileri sürdü.

Yıllardır akan pis suya bir çare bulunamadığını öne süren Emiroğlu, "Çocuklara ait top ve oyuncaklar pis suyun içerisinde. Çocuklarımızı zaten dışarı çıkartmıyoruz. Onların özgürlüğünü kısıtlamaya kimsenin hakkı yok. En kısa zamanda buraya bir çözüm istiyoruz. Bu pis su, tarlalarımıza ve ürünlerimize de akıyor." dedi.

Bölgede yaşayanlardan Cağfer Toz da pis suyun mahalle aralarından dere yataklarına, oradan da denize aktığını, yetkililerin dertlerine çare bulamadığını iddia etti.

Ayfer Demirtaş da mahallenin ortasında akan pis suyun kendilerine ve ürünlerine zarar verdiğini, sabah kalkınca temiz bir hava istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yaz aylarında balkonumuzda oturmaya hasret kaldık. Sadece temiz bir hava istiyoruz. Çocuklarımız pis suların etrafında oynuyor. Mahallenin ortasından akan pis sular mahalleliye zarar veriyor. Yaz ayındayız, sineklerden, kokudan bahçelerimizde ve evimizde duramaz hale geldik. Sadece bir çare istiyoruz. Şu dönemdeki imkanlardan bizlerin de yararlanması gerekiyor. Mahallemize hizmetin gelmesini istiyoruz. Bu kadar gelişen bir ülkede bu pisliğin içinde yaşamak bizlerin hakkı değil. Bahçemde yumurtlayan 40 tavuğum öldü. Köpeğimiz ölümden döndü. Hasta ve yaşlıyız, geçimimizi tavuklar ve bahçe ürünleri ile sağlıyoruz. Yetkililerin bu sıkıntıya el atmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz."