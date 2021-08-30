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Haberler Muğla Muğla'da arkadaşlarıyla gittiği barajda kaybolduğu iddia edilen genç aranıyor

Muğla'da arkadaşlarıyla gittiği barajda kaybolduğu iddia edilen genç aranıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği Akgedik Barajı'nda kaybolduğu ileri sürülen 20 yaşındaki Yunus Emre Bolat için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Muğla’da arkadaşlarıyla gittiği barajda kaybolduğu iddia edilen genç aranıyor
AA

30.08.2021, 22:49

İddiaya göre, dün akşam arkadaşlarıyla Akgedik Barajı'na giden ve orada uyuyan Bolat'ı sabah yanlarında göremeyen arkadaşları, durumu ailesine bildirdi.

Bölgede yapılan aramada sonuç alamayan ailesi ve arkadaşları, İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip timi, "Merak" isimli iz takip köpeği ile barajın çevresinde arama yaptı.

AYAKKABILARI BARAJIN TAHLİYE HAVUZUNDA BULUNDU

Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda, Bolat'a ait bir çift ayakkabı bulundu.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı Bodrum DEGAK-15 Özel Tim Komutanlığından ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden görevlendirilen toplam 6 kişilik dalgıç ekibi, tahliye havuzuna girerek arama yaptı. Herhangi bir sonuca ulaşılamayınca tahliye havuzunun boşaltılması için çalışma başlatıldı. Bölgede ve havuzda arama çalışmaları devam ediyor.



Kaynak: AA
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