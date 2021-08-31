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Haberler Muğla ‘Cicis Esra’ya cinsel istismardan gözaltı

‘Cicis Esra’ya cinsel istismardan gözaltı

‘Cicis Esra’ya cinsel istismardan gözaltı

31.8.2021

CİCİŞLER olarak tanınan Esra-Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, Bodrum'da bir otelde 13 yaşındaki bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Ciciş Esra yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün 20'li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım. Çocuk annesinden korkusundan olayı farklı anlatmış. Yaşı da küçük olunca sanki suçlu benmişim gibi gösterilmiş" dedi.

■ FERDİ YAVUZ

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