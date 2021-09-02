Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 8,92 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 46,58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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