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Haberler Muğla Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
AA

03.09.2021, 00:33 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021, 00:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 8,92 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 46,58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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