MUĞLA Marmaris açıklarında Yunanistan Sahil Güvenliği'nin 4 can salına bindirerek Türk karasularına geri itiği 39 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik, önceki gün farklı saat aralıklarında Marmaris açıklarında can salları içinde bir grup kaçağın olduğu bilgisiyle harekete geçti. 4 saldaki toplam 39 kaçak Sahil Güvenlik ekibi tarafından kıyıya çıkarıldı. Aydın Kuşadası açıklarında da Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri gönderilen 120 düzensiz göçmen Türk askerleri tarafından kurtarıldı.
Yunan’ın ittiği 159 göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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