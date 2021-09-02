  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Yunan’ın ittiği 159 göçmen kurtarıldı

Yunan’ın ittiği 159 göçmen kurtarıldı

Yunan’ın ittiği 159 göçmen kurtarıldı

2.9.2021

MUĞLA Marmaris açıklarında Yunanistan Sahil Güvenliği'nin 4 can salına bindirerek Türk karasularına geri itiği 39 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik, önceki gün farklı saat aralıklarında Marmaris açıklarında can salları içinde bir grup kaçağın olduğu bilgisiyle harekete geçti. 4 saldaki toplam 39 kaçak Sahil Güvenlik ekibi tarafından kıyıya çıkarıldı. Aydın Kuşadası açıklarında da Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri gönderilen 120 düzensiz göçmen Türk askerleri tarafından kurtarıldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yunan’ın ittiği 159 göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.