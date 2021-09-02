Yunan’ın ittiği 159 göçmen kurtarıldı

MUĞLA Marmaris açıklarında Yunanistan Sahil Güvenliği'nin 4 can salına bindirerek Türk karasularına geri itiği 39 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik, önceki gün farklı saat aralıklarında Marmaris açıklarında can salları içinde bir grup kaçağın olduğu bilgisiyle harekete geçti. 4 saldaki toplam 39 kaçak Sahil Güvenlik ekibi tarafından kıyıya çıkarıldı. Aydın Kuşadası açıklarında da Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri gönderilen 120 düzensiz göçmen Türk askerleri tarafından kurtarıldı.

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