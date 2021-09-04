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Haberler Muğla Bodrum’da gece çıkan orman yangını, sabah kontrol altına alındı

Bodrum’da gece çıkan orman yangını, sabah kontrol altına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını sabah kontrol altına alındı. Bir hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma alışmaları devam ediyor.

Bodrum’da gece çıkan orman yangını, sabah kontrol altına alındı
AA

04.09.2021, 11:14

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yalıçiftlik Çukurgöl Yaylası'nda gece saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına iki helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye ekipleri ve iş makinelerince müdahale edildi.

Havadan ve karadan yapılan etkili müdahaleyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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