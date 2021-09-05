Başçavuşun cesedi sahilde bulundu

MUĞLA Dalaman'da görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş, başından vurulmuş şekilde bulundu. Dalaman'ın Kapukargın Mahallesi, Lakoz Koyu'nda bulunan erkek cesedinin Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Altınay'a ait olduğu belirlendi. Otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan evli ve 40 yaşındaki Altınay'ın, beylik silahı ile intihar etmiş olabileceği belirtiliyor. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Ali Altınay için dün Dalaman Hava Meydan Komutanlığı önünde tören yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

■ ADEM ÜLKER