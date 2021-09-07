Eşinin yerine sefere gitti hayatını kaybetti

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinden Antalya seferi yapan otobüs, dönüş yolunda kaza yaptı. Otobüs şoförü Recep Uysal, rahatsızlanınca yerine uzun yıllardır otobüs şoförlüğü yapan eşi Lasif Uysal (51) geçti. Korkuteli ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Lasif Uysal'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Uysal olay yerinde yaşamını yitirirken yolcu olarak bulunan 9 kişi de yaralandı. Uysal'ın, kaza günü normalde seferinin olmadığı, eşinin rahatsızlanması nedeniyle onun yerine sefere çıktığı öğrenildi.

FERDİ YAVUZ