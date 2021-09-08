Marmaris’te 50 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, dün sabah 10.00 sıralarında Bozburun Mahallesi Serçe Limanı açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk etti. Ekipler, lastik bot içinde bulunan 18 kaçak göçmeni kurtardı.

Bugün saat 01.00 sıralarında yine aynı mevkide Yunanistan tarafından lastik bota konularak geri itilen 32 kaçak göçmen batmak üzereyken Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Marmaris ilçesine getirildi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na getirilen, aralarında kadınların da bulunduğu 50 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.