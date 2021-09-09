Buse 19 gün sonra kömürlükten çıktı

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde "Markete gidiyorum" diyerek 19 gün önce evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Buse Demirbilek, erkek arkadaşı Sinan Özdemir'in (19) evinin kömürlüğünde bulundu.

Polislerden oluşan 6 kişilik özel ekip, teknik takibe aldığı kızın erkek arkadaşının yaptığı telefon görüşmelerini saptayarak olayı aydınlattı. Sinan Özdemir ile babası, annesi ve abisi de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Özdemir ailesi serbest bırakıldı.

■ FERDİ YAVUZ