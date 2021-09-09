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Haberler Muğla Herakleia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başladı

Herakleia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde Latmos Dağı'ndaki 10 bin yıllık kalıntıların bulunduğu Herakleia Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışması yürütülüyor.

Herakleia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başladı
AA

09.09.2021, 12:49 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021, 13:12

Dünyanın en eski yolları arasında gösterilen Karya Yolu'na ev sahipliği yapan Latmos Dağı'nda çok sayıda mağarada tespit edilen ve Neolitik Çağ'a tarihlenen kaya resimleri, ilk çağ insanlarının kardeşlik mesajını bugüne taşıyor. Herakleia Antik Kenti'nde bulunan tarih öncesi döneme ait kaya resimleri ile bir kısmı yıkılan Yediler Manastırı'nın hemen yanı başında bulunan bir kayaya resmedilen dini motifler ve figürler yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Bölgenin turizmi kazandırılması için Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın direktifleri ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleri doğrultusunda, Milas Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer'in bilimsel sorumluluğunda kazı çalışması başlatıldı.

Çalışmalarda kentin merkezi konumundaki Agora (Pazar Yeri), Athena Latmia Kutsal Alanı, Endymion Kutsal Alanı, Göl Kalesi, Tiyatro ve Doğu Kapısı'nda merkeze kadar ulaşan yollar temizlendi.

Antik Kente yapılacak çalışmaların ilk kazmasını Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi, Kazı Başkanı Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer vurdu.

Bingöl, Muğla'da turizmi geliştirmek ve dört mevsime yaymak için çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

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