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Haberler Muğla Muğla açıklarında iki lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında iki lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında iki lastik botta bulunan 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında iki lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

09.09.2021, 19:59

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen botlardaki 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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