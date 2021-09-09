Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen botlardaki 36 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla açıklarında iki lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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