Muğla Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 16.31'da merkez üssü Ege Denizi Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Datça'ya 40.07 kilometre uzaklıkta ve yerin 8.02 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.31'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." dendi.

Datça'ya 40.07 kilometre uzaklıkta ve yerin 8.02 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.