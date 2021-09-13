Haberler Muğla Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

Muğla'da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

AA 13.09.2021, 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021, 10:46