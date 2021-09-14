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Haberler Muğla Muğla'da çıkan 10 yıldırım yangını büyümeden söndürüldü

Muğla'da çıkan 10 yıldırım yangını büyümeden söndürüldü

Yaklaşık 6 ay sonra Muğla'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yıldırım yangınları meydana geldi. Farklı bölgelerde çıkan 10 yıldırım yangını havadan ve karadan müdahaleler ile söndürüldü.

Muğla’da çıkan 10 yıldırım yangını büyümeden söndürüldü
İHA

14.09.2021, 17:03

Geçtiğimiz ay yangınlarla boğuşan, aylardır susuzluk sorunları ile uğraşan Muğla'ya yaklaşık 6 ay sonunda yağmur yağdı. Sağanak yağışlarla birlikte farklı bölgelerde 10 adet yıldırım yangını meydana geldi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada meydana gelen orman yangınları havadan ve karadan müdahale ile büyümeden söndürüldü.



METEOROLOJİDEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteorolojiden de yarın için Seydikemer, Milas, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerine yönelik sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Uyarıda şu ifadelere yer verildi: ""Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde görülen yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın iç kesimlerinde (Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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