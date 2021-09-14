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Haberler Muğla Taksinin çarptıgı polis memuru yaralandı

Taksinin çarptıgı polis memuru yaralandı

Taksinin çarptıgı polis memuru yaralandı

14.9.2021

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde çalıştığı kuruma giderken yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen polis memuruna ticari taksi çarptı. Ayağından yaralanan polis memuru çevredeki vatandaşların desteğiyle hastaneye kaldırılırken, mesai arkadaşları da yaralı polisi yalnız bırakmadı.

■ FERDİ YAVUZ

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