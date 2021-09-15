Asker eğlencesi kana bulandı

Köyceğiz Gölü'nde bir grup gencin yaptığı asker uğurlama eğlencesi faciayla sonuçlandı. Alınan bilgiye göre, askerden 1 hafta önce gelen 21 yaşındaki Erdem Acar ve arkadaşları, asker eğlencesi için tur teknesiyle göle açıldı. Sabaha kadar devam eden asker eğlencesinde teknede bulunan gençlerin arasında öğle saatlerine doğru kavga çıktı.

Teknede yaşanan arbedede Erdem Acar göle düştü. Kavgaya devam eden Acar'ın arkadaşları, ilk önce Acar'ın düştüğünü fark etmedi. Acar düşme esnasında başını teknenin pervanesine çarparak suyun içinde kayboldu.

KIYIDAKİ VATANDAŞLAR GÖRDÜ

Sahil kesiminde oturan vatandaşlar, kıyıya yakın yerde duran tekneden bir kişinin denize düştüğünü gördü. Olay hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet birimleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendiğinde, göle düşenin Erdem Acar olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler göle girerek Erdem Acar'ın cesedini 9 metre derinlikte balçık zeminde buldu. Düşme sırasında başını teknenin pervanesine çarparak kafası parçalanan ve suda boğulan Acar'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

TEKNEDEKİLER GÖZALTINA ALINDI

EKİPLERİN olay yerindeki çalışmaları devam ederken olay yerine gelen cenaze nakil aracı ile Erdem Acar'ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Asker eğlencesinde teknede bulunan 12 kişi gözaltına alınırken, polis olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı.

FERDİ YAVUZ