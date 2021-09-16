  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'daki tur teknesi kavgasında yeni gelişme!

Muğla'daki tur teknesi kavgasında yeni gelişme!

Muğla'da, tur teknesinde çıkan kavgada göle düşen ve başının pervaneye çarptığı belirlenen Erdem Acar'ın (21) ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şüphelilerin, polisteki ifadelerinde, kavganın yüksek müzik sesi nedeniyle çıktığını, bu sırada yaşanan arbedede Erdem Acar'ın göle düştüğünü anlattıkları belirtildi.

Muğla’daki tur teknesi kavgasında yeni gelişme!
DHA

16.09.2021, 14:45

Olay, 13 Eylül gecesi, Köyceğiz Gölü'nde meydana geldi. Bahtiyar Yıldırgan'ın bir grup arkadaşı, asker eğlencesi düzenlemek için tekne kiraladı. Alkol alıp, müzik eşliğinde eğlenen grup arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

Tekneden birinin düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polis dalgıçları sevk edildi.

Ertesi gün öğle saatlerinde, suda Acar'ın cesedine ulaşıldı. Acar'ın, başını tekne pervanesine çarptığı tespit edildi. Polis ekipleri, tekne kaptanı Yiğit S.'nin de aralarında bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, polisteki ifadelerinde, kavganın yüksek müzik sesi nedeniyle çıktığını, bu sırada yaşanan arbedede Erdem Acar'ın göle düştüğünü anlattıkları belirtildi. Gözaltına alınanlar, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Asker eğlencesinde göle düşüp kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'daki tur teknesi kavgasında yeni gelişme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.