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Muğla'daki tur teknesi kavgasında yeni gelişme!

Muğla'da, tur teknesinde çıkan kavgada göle düşen ve başının pervaneye çarptığı belirlenen Erdem Acar'ın (21) ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şüphelilerin, polisteki ifadelerinde, kavganın yüksek müzik sesi nedeniyle çıktığını, bu sırada yaşanan arbedede Erdem Acar'ın göle düştüğünü anlattıkları belirtildi.