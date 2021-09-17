12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

MUĞLA Marmaris Armutalan Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, kaçmaya çalışan bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. İlk sorgusunda E.B'ye ait kimlik beyanında bulunan şüphelinin, parmak izi sonuçlarından gerçek kimliğinin Y.B. (30) olduğu belirlendi.

Şüphelinin, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Y.B. hakkında, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan ayrıca işlem başlatıldı.

■ ADEM ÜLKER