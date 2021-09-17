Ormanda düşüp yaralanan Rus turist kurtarıldı

MUĞLA Marmaris'e geçen hafta tatile gelen 25 yaşındaki Rus vatandaşı Ivan Aratskii, kaldığı otelin yakınında yürüyüşe çıktı. Hava kararınca geri dönmeye başlayan Aratskii, otele yaklaşık 500 metre mesafede dereye yuvarlandı ve koluyla kaburgasında kırıklar oluştu. Yanında cep telefonu olmadığı için yardım isteyemeyen Aratskii'nin kaldığı otelin görevlileri, kendisi dönmeyince polise haber verdi. Polis ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek Rus turistin ormanlık alana gittiğini tespit etti. Bölgede itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

KOLUNU İPLE BAĞLAMIŞ

Aratskii, dün gece saat 01.30 sıralarında yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Aratskii, "Patika yolda taşları fark etmedim ve ayağım takılarak yuvarlandım. Kırılan kolumu iple bağladım ve el feneri ile ışık yaparak yerimi belirledim. Kısa sürede beni buldular. Türk yetkililere çok teşekkür ederim" dedi. Aratskii, tatilini bitirerek ülkesine döndü.

■ ADEM ÜLKER