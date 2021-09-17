Yangın çıkan lüks yattakileri Sahil Güvenlik kurtardı

FETHİYE Göcek'te bir motor yat bilinmeyen nedenle yanarak battı. Yangına ilk müdahaleyi yatta bulunan 4 kişi yaptı. Alevler kontrol altına alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gelerek yattaki 4 kişiyi kurtardı. LA MAJARA SEA RAY isimli teknede çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ve Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahalede bulundu. KIYEM-5 botunda görevli personelin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

■ ERDOĞAN CANKUŞ