  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Yangın çıkan lüks yattakileri Sahil Güvenlik kurtardı

Yangın çıkan lüks yattakileri Sahil Güvenlik kurtardı

Yangın çıkan lüks yattakileri Sahil Güvenlik kurtardı

17.9.2021

FETHİYE Göcek'te bir motor yat bilinmeyen nedenle yanarak battı. Yangına ilk müdahaleyi yatta bulunan 4 kişi yaptı. Alevler kontrol altına alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gelerek yattaki 4 kişiyi kurtardı. LA MAJARA SEA RAY isimli teknede çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ve Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahalede bulundu. KIYEM-5 botunda görevli personelin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

■ ERDOĞAN CANKUŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yangın çıkan lüks yattakileri Sahil Güvenlik kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.