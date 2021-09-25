‘Yaşıyorsan ses ver’ diye bağırdık

Muğla'da 7 Temmuz gecesi çalıştığı restorandan bisikletiyle eve dönerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Oğuzhan Kemçin'in ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmada otomobili kullanan Mestan Göksal, anne ve babası ile muhtar dinlendi. Baba Hasan Göksal, "Oğlum bana 'kaza yaptım, korktum kaçtım' dedi. Muhtarla olay yerine gittiğimizde telefonun ışığı ile baktığımızda çalıların arasında maktulün kolunu gördüm. Seslendik, cansızdı" diye konuştu. Anne Fatma Göksal ise, "Çocuk aşağıdaydı. 'Yaşıyorsan ses ver' dedik. Ses çıkmadı" dedi.



Mestan Göksal tutuklu yargılanıyor.



HAKİME HANIM AZARLADI

Muhtar Bayram Güner de, kaza yerine ilk gittiğinde kimseyi görmediğini iddia ederek "Maktulü olay yerinden geçen bir aracın aldığını ya da kurtulduğunu düşündüm. Ardından evlerimize gittik, yarım saat sonra Hasan Göksal arayıp 'Çocuk burada çukurun içinde' dedi" ifadesini kullandı. Muhtara "Neden hemen 112'yi aramadın?" diye soran Hakime, "İnsanlar sana mahallelerini emanet ediyor. İyi ki bizim mahalle muhtarı değilsin" diyerek azarladı. Anne Ayşe Kemçin ise, "Çocuğuma can çekiştirenlerin cezasını çekmesini istiyorum" dedi. Duruşma 20 Ekim'e ertelendi.



■ ADEM ÜLKER