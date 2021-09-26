Fethiye’de teknede 254 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Faralya Mahallesi'nde düzensiz göçmenin yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Düzensiz göçmenlerin, Cennet Koyu'nda bir tekneye binerek denize açıldıkları tespit edilince durum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi.





Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknede, Afgan, Irak, İran, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 254 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Öte yandan, göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.