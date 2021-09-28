En büyük arenada ilk karşılaşma

Muğla'da yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra ilk boğa güreşi, Ula'da düzenlendi. Güreşler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Türkiye'nin en büyük boğa güreşi arenasında gerçekleşti. Ula Arenası'nın ve sezonun ilk boğa güreşini yaklaşık 10 bin kişi izledi.

HEYECANLI YARIŞ

Pandemi nedeniyle ara verilen boğa güreşleri Ula Arenası'nın hizmete girmesi ile başladı. Tesise, geçen yıl görev başında kalp krizi sonrası vefat eden Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın ismi verildi. Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Ula boğa güreşleri Türkiye'nin en büyük arenasında start aldı. Oldukça heyecanlı geçen güreşlere Aydın'dan da boğalar katıldı. 200'ü aşkın boğanın katıldığı güreşleri izlemek için Aydın ve Denizli illerinden de izleyiciler geldi.

FERDİ YAVUZ