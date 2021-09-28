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Haberler Muğla Ormanlık alanda kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymadılar

Ormanlık alanda kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymadılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu otomobil, reklam panosuna çarptı. Ormanlık alanda kaçan 3 şüpheliden 2’si kıskıvrak yakalandı.

Ormanlık alanda kovalamaca! ’Dur’ ihtarına uymadılar
İHA

28.09.2021, 08:30

Son dakika... Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince hırsızlık suçundan aranan 3 şüphelinin bulunduğu otomobile, İslamhaneleri Mahallesi Bodrum - Turgutreis karayolunda Bodrum Bölge Trafik Denetleme Amirliği görevlileri "dur" ihtarında bulundu.



İhtara uymayıp hızla bölgeden uzaklaşmaya çalışan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki reklam panosuna çarpan araçtaki 3 şüpheli ormanlık alana kaçtı.



Polis memurları Gökhan Genç ve Hüseyin Odabaşı, ormanlık alana kaçan şüphelilerin peşine düştü. Polis ile şüpheliler arasında ormanlık alanda 15 dakika süren kovalamaca yaşanırken, 3 şüpheliden 2'si kıskıvrak yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Kovalamaca esnasında yakaladığı şüpheli ile yere düşen polis memuru Gökhan Genç, bacağından hafif şekilde yaralandı.


Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaşananlara tanık olan bölge sakinleri ise polis memurlarını gayretli çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

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