Uydu takip cihazı takılan 2 caretta caretta denize bırakıldı

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavisi tamamlanan kaplumbağalara isim verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün ile ortak çalışmasıyla caretta carettalar uydu takip cihazı takıldı. Yuvadan geç çıkan ve denize ulaşamayan 18 yavru kaplumbağa da denizle buluşturuldu. DEKAMER proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, törende, turizmin devam ettiği ve deniz kaplumbağalarının üreyebildiği ortamı Fethiye'de uygulamaya çalıştıklarını söyledi.







Bölgedeki yuvaları çok iyi koruduklarını ve kaplumbağaların denizlerdeki yaşamını araştırdıklarını anlatan DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Denizde kaplumbağalarının kışları nereye gidip ne ile beslendiğini öğrenmek istiyoruz. Bu sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün destekleriyle Türkiye'nin çeşitli kumsallarından 10 kaplumbağaya uydu takip cihazı takarak denize göndereceğiz. Dün ilkini Dalyan kumsalından yolladık. Şimdi Fethiye'den, akşama da Belek kumsalından yollayacağız" dedi.





Prof. Dr. Kaska, Türkiye'nin sadece kumsallarında çok iyi koruma çalışması yaptığının yanında denizlerde de kaplumbağaların yaşamını araştırdığını ifade etti. Çalışmanın uluslararası alanda Türkiye'nin tüm sahada olması bakımından çok önemli olduğunun göstergesi olduğunu belirten Kaska, "Akdeniz'de deniz kaplumbağalarının korunması için en iyi çalışma ülkelerden birisiyiz. Biz burada, 'İnsanlarla kaplumbağaların nasıl bir arada yaşayabilir?' dengesini oluşturmaya çalışıyoruz. Bir yeri tamamen kaplumbağalara kapatmak da insanları tamamen oradan uzaklaştırmak da yanlış" diye konuştu.





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü Araştırma Tescil Daire Başkanı Ümit Turan cartta carettaların temiz denizlerin sigortası olduğunu vurguladı. Turan, bölge halkı ile işbirliği içeresinde kaplumbağaları korumaya devam edeceklerini bildirdi.





Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) Başkanı Mete Ay da Çalış Plajı'nın özel ve korunması gereken bölgelerinden olduğunu vurguladı. Ay, bölgede caretta carettalarla birlikte turizm yapmayı öğrendiklerini, kaplumbağaları korumaya devam edeceklerini kaydetti.