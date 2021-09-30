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Rus çiftin kıskançlık kavgasında kadın öldü

Rus çiftin kıskançlık kavgasında kadın öldü

30.9.2021

FETHİYE'DE bir otelde kalan Rus çiftin kıskançlık kavgası cinayetle bitti. 55 yaşındaki Rus İlia Sazanov, 51 yaşındaki kadın arkadaşı Tatyana Fedorova'yı otel odasında öldürdü. Fethiye Ölüdeniz'deki bir otelde Sazanov ve Fedorova saat 23.30'da alkol aldıktan sonra odalarına çıktılar. Aralarında başlayan kıskançlık kavgasının büyümesi üzerine İlia Sazanov, odada bulunan alkol şişesini kadının başına vurdu. Sazanova olaydan 18 saat sonra sevgilisini öldürdüğünü otel yönetimine bildirdi. Polis ekipleri Rus sevgiliyi otelde gözaltına aldı.

■ MURAT YALÇIN

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