  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Son dakika: Datça'da 4.3 ve 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Datça'da 4.3 ve 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi....Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.3 ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Son dakika: Datça’da 4.3 ve 4.1 büyüklüğünde deprem
DHA

30.09.2021, 08:45

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.22'de, merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 20.12 kilometre açığında ve 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.51 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de hafif şekilde hissedildi.

Öte yandan, 4.3'lük depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Datça'da 4.3 ve 4.1 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.