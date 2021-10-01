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Haberler Muğla Fethiye’de engelli kadına cinsel saldırı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Fethiye’de engelli kadına cinsel saldırı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde zihinsel engelli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. P.A. cinsel istismarın yanı sıra fuhuşa zorlandığını da belirtti.

Fethiye’de engelli kadına cinsel saldırı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
İHA

01.10.2021, 14:50 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021, 15:07

Karaçulha Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibinden yardım isteyen P.A., cinsel istismara uğradığını iddia etti. P.A.'nın para karşılığı fuhuşa zorlandığını da iddia etmesi üzerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirlenen P.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen; U.S, E.A.K, S.S.Ç, T.K. ve R.K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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