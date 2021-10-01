Fethiye’de engelli kadına cinsel saldırı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Karaçulha Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibinden yardım isteyen P.A., cinsel istismara uğradığını iddia etti. P.A.'nın para karşılığı fuhuşa zorlandığını da iddia etmesi üzerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirlenen P.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen; U.S, E.A.K, S.S.Ç, T.K. ve R.K. gözaltına alındı.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.