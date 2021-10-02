  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

Muğla’da Gökova Sakartepe rampasında park halinde bulunan ve yiyecek-içecek satışı yapan minibüs çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler
İHA

02.10.2021, 22:00

Edinilen bilgiye göre, Sakartepe seyir tepesinde duran araçlara yiyecek-içecek satışı yapan Cumhur Sarı'ya ait olduğu öğrenilen minibüs park halinde iken aniden yanmaya başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin hemen ardından Orman Bölge Müdürlüğü arazözü de olay yerine gelirken yapılan müdahale sonrası araç yangını söndürüldü. Yanan aracın hemen alt kısmında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürülen araçta soğutma çalışması yapıldı.

Araç yanarken ekmek teknelerinin yanmasını seyreden aile ise gözyaşlarına hakim olamadı. Araç içinde piknik tüplerinin bulunduğu öğrenilirken, tüplerden birisi yangın esnasında patladığı ortaya çıktı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.