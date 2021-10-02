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Marmaris’te ilginç sergi; 20 yıl boyunca topladığı surata benzeyen taşları sergilendi

Konya’da çobanlık yaparken doğada bulduğu taşların insan yüzüne benzediğini fark eden ve 20 yıl boyunca taş toplayan Ahmet Aslan’ın ‘İnsansı Taşlar Sergisi’ Selimiye’de de açıldı. Daha önce Marmaris merkez ve Bozburun’da sergilenen taşlar bu defa Selimiye Sahili’n’de sergilenmeye başladı.

Marmaris’te ilginç sergi; 20 yıl boyunca topladığı surata benzeyen taşları sergilendi

02.10.2021, 12:45

Sergiyle ilgili bilgi veren Ahmet Aslan, çobanlık yaptığı yıllarda bu taşları keşfettiğini söyledi. Aslan, "Bir gün koyunları yavaşlatmak için onlara zarar vermeyecek şekilde taşlar atarken, elime aldığım bir taşın insan suretine benzediğini fark edince o taşı cebime koydum.

Her şey koyunlara atmadığım ve beni bir müze fikrine fırlatan o taşla başladı. Çeşitli yerlere başvurdum olumlu cevap alamadım. En son 2020 yılında Sunay Akın'ın desteği ile İzmir'de 2 aylık, ardından Nevşehir'de 7 aylık sergi açtım. 3 aydır da Marmaris'te olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

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