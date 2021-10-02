  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da yangın mağduru kadına duygulandıran hediye

Muğla'da yangın mağduru kadına duygulandıran hediye

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında evleri yanan ve bir süre önce TOKİ tarafından yapılan yeni konutlarına taşınan Günay Şahin'e, babasına benzettiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı hediye edildi.

Muğla’da yangın mağduru kadına duygulandıran hediye
AA

02.10.2021, 18:31

İlçede 29 Temmuz'da başlayan orman yangınında Osmaniye Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar gören İlyas ve Günay Şahin çifti, 12 Ağustos'ta eski evlerinin yerine TOKİ tarafından 15 günde inşa edilen yeni evlerinde yaşamlarını sürdürüyor. Yeni eşyalarla döşeli evde mutlu bir yaşam süren Günay Şahin'in, evi teslim aldığı gün gazetecilere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı vefat eden babası Mehmet Ali Özdemir'e benzettiğini söylemesi üzerine Marmaris Kaymakamlığı harekete geçti.



Kaymakamlık, Başkan Erdoğan ile Özdemir'in fotoğraflarını ayrı ayrı çerçeveleterek kadına hediye etti. Hediye karşısında duygulu anlar yaşayan Günay Şahin, her iki fotoğrafı oturma odasının duvarına astı.

Şahin, Başkan Erdoğan'ı, Marmaris'i ziyaretinde evinde ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirterek hediye için Kaymakamlık yetkililerine teşekkür etti.

Marmaris'te orman yangınında evlerini kaybeden çift, yeni evlerine kavuştu Marmaris'te orman yangınında evlerini kaybeden çift, yeni evlerine kavuştu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da yangın mağduru kadına duygulandıran hediye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.