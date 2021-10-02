Muğla’da yangın mağduru kadına duygulandıran hediye

İlçede 29 Temmuz'da başlayan orman yangınında Osmaniye Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar gören İlyas ve Günay Şahin çifti, 12 Ağustos'ta eski evlerinin yerine TOKİ tarafından 15 günde inşa edilen yeni evlerinde yaşamlarını sürdürüyor. Yeni eşyalarla döşeli evde mutlu bir yaşam süren Günay Şahin'in, evi teslim aldığı gün gazetecilere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı vefat eden babası Mehmet Ali Özdemir'e benzettiğini söylemesi üzerine Marmaris Kaymakamlığı harekete geçti.





Kaymakamlık, Başkan Erdoğan ile Özdemir'in fotoğraflarını ayrı ayrı çerçeveleterek kadına hediye etti. Hediye karşısında duygulu anlar yaşayan Günay Şahin, her iki fotoğrafı oturma odasının duvarına astı.

Şahin, Başkan Erdoğan'ı, Marmaris'i ziyaretinde evinde ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirterek hediye için Kaymakamlık yetkililerine teşekkür etti.

Marmaris'te orman yangınında evlerini kaybeden çift, yeni evlerine kavuştu