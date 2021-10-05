Son dakika: Muğla’da korkutan deprem! AFAD son depremler....

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 10.54'te Ege Denizi'nde kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,12 kilometre derinliğinde, 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 34 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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