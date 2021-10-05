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Haberler Muğla Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD son depremler....

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD son depremler....

Son dakika haberi...Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 10.54'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça ilçesine 34 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Son dakika: Muğla’da korkutan deprem! AFAD son depremler....
AA

05.10.2021, 11:09 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021, 11:25

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 10.54'te Ege Denizi'nde kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,12 kilometre derinliğinde, 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 34 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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