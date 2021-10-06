  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da korkutan orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla'da korkutan orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ile 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Muğla’da korkutan orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
AA

06.10.2021, 09:06 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021, 09:13

Muğla'da Atakent Mahallesi Dereköy mevkisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale ediliyor.

Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ile 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da korkutan orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.