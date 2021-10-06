Muğla'da Atakent Mahallesi Dereköy mevkisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale ediliyor.
Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ile 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.
Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.
Muğla'da korkutan orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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