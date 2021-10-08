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Muğla'da 8 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunan askerlerince Türk karasularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla’da 8 göçmen kurtarıldı
İHA

08.10.2021, 22:15

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde aralarında kadınların da olduğu 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Turgutreis Limanı'na getirilen göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği bildirildi.

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