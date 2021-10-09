Marmaris’in dereleri belediyeleri böldü

YENİ Asır'ın gündeme getirdiği Marmaris'teki derelerin kirliliği CHP'li belediyeleri karşı karşıya getirdi. Mikrop yuvası haline gelen derelerin temizliği konusunda CHP'li Muğla Büyükşehir ile Marmaris Belediyeleri topu birbirlerine atıyor.

MARMARİS Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, "İlçedeki 16 derenin 9'u Büyükşehir, 7'si de DSİ bölgesinde" derken, Büyükşehir'den ise, "MUSKİ Genel Müdürlüğü, sorumluluk alanında olmasa da vatandaşların mağdur olmaması için dere temizliği yapıyor. Ekiplerimiz son olarak Marmaris'teki Karadere'den 20 ton atık çıkardı" açıklaması yapıldı.

■ FERDİ YAVUZ