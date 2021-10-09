Tarihi kaleler koruma altında

Muğla Marmaris'e 45 kilometre mesafedeki Selimiye Mahallesi'nde bulunan tarihi kalelere vatandaşlar ve muhtarlık sahip çıktı. Lüks yatların uğrak yeri olarak bilinen ve eşsiz doğası ile hem yerli hem yabancı turistlerin ilgi gösterdiği mahallenin sakinleri kalelerin bakımının yapılıp turizme kazandırılmasını istiyor.

■ FERDİ YAVUZ