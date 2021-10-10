Bodrum’a kış gelmedi! Sahiller yaz mevsimini aratmıyor

İlçede 'Sarı Yaz' olarak bilinen bu dönemde turistler özellikle Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Kimi turistler ise jet-ski ile Bodrum'un mavi sularının keyfini çıkarıyor.





"1 GÜN PLANLADIK, 5 GÜN KALDIK"

Bodrum'a gelen kimi yabancı turistler ise ilçedeki güzellikleri görünce ayrılamadığını söylüyor. Kız arkadaşı ile Rusya'dan tatile gelen Igor Elbert, yaptığı açıklamada "Türkiye mükemmel bir yer. Bodrum en iyisi. Sarıgerme, Dalyan, Marmaris, İçmeler'i gezdik. Daha sonra Bodrum'a geldik. Bodrum en iyisi. Gittiğimiz her yerde 1 gün kaldık. Burada da bir gün kalmayı planlıyorduk. Fakat burada 5 gece kaldık" ifadelerini kullandı.





Öte yandan Sarı Yaz döneminde Bodrum Belediyesi de Sarı Yaz konserleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Demet Akalın, Ozan Doğulu, Sinan Akçıl, Derya Uluğ gibi ünlü isimler sahne alıyor.