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Haberler Muğla Bodrum'a kış gelmedi! Sahiller yaz mevsimini aratmıyor

Bodrum'a kış gelmedi! Sahiller yaz mevsimini aratmıyor

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahiller yaz mevsimini aratmadı. Türkiye’nin doğusunda kara kış gelirken Bodrum’a hala kış gelmedi. Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı ilçede sahillerde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Bodrum’a kış gelmedi! Sahiller yaz mevsimini aratmıyor
İHA

10.10.2021, 15:05

İlçede 'Sarı Yaz' olarak bilinen bu dönemde turistler özellikle Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Kimi turistler ise jet-ski ile Bodrum'un mavi sularının keyfini çıkarıyor.



"1 GÜN PLANLADIK, 5 GÜN KALDIK"
Bodrum'a gelen kimi yabancı turistler ise ilçedeki güzellikleri görünce ayrılamadığını söylüyor. Kız arkadaşı ile Rusya'dan tatile gelen Igor Elbert, yaptığı açıklamada "Türkiye mükemmel bir yer. Bodrum en iyisi. Sarıgerme, Dalyan, Marmaris, İçmeler'i gezdik. Daha sonra Bodrum'a geldik. Bodrum en iyisi. Gittiğimiz her yerde 1 gün kaldık. Burada da bir gün kalmayı planlıyorduk. Fakat burada 5 gece kaldık" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Sarı Yaz döneminde Bodrum Belediyesi de Sarı Yaz konserleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Demet Akalın, Ozan Doğulu, Sinan Akçıl, Derya Uluğ gibi ünlü isimler sahne alıyor.

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