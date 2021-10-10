Muğla’nın en güzel yayla kavunları seçildi

Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği'nin üçüncü günü, Karabağlar Yaylası'nın önemli bir simgesi olan yayla kavunlarının yarışması ile başladı. Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği'nin katkılarıyla Narlı Kahve'de yapılan yarışma öncesi, Menteşe Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı, ardından Muğlalı Sanatçı Hamdi Demirtaş türkü dinletisi gerçekleştirdi. Şekli, tadı, çeşidi ve rengine göre puanlandırılan yayla kavunlarından, Yücel Güleç'in kavunu birinci, Halise Dural'ın kavunu ikinci, Mehmet Dural'ın kavunu üçüncü, Osman Alper'in kavunu dördüncü, Halil Taş'ın kavunu ise beşinci oldu. Ödül alan üreticilere tarım aletleri ve çeşitli hediyeler verildi.





"YAYLADA ÇALIŞAN HİÇ KAHVE YOK"



Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Üzümlüoğlu, "Karabağlar Yaylası kahveleriyle meşhurdur. Fakat şuan çalışan hiç kahvemiz yok. İkisi restoran olarak çalışıyor. Bu nedenle Narlı Kahvemizin hizmete sunulmasını çok önemli buluyoruz. Çünkü yaylanın en güzel sohbetleri kahvelerde yapılırdı. Kahvelerde daha iyi tarımın nasıl yapılacağı konuşulurdu. Yaylamız yazlıktır. Mayıs ayında göçülür, Ekim'in sonunda Muğla'ya dönülür. Biz 12 ay yaylada kalmak istersek buraya zarar veririz. Yaylada yolları düzeltmek için dışarıdan toprak getirilmemeli" dedi.





"BURALARIN KOLAY BULUNMASINI İSTEMİYORUZ"



Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, Narlı Kahvesindeki çalışmalara değindiği konuşmasında, "Biraz önce vatandaşlar burayı bulamadıklarını söylediler ve şikayet ettiler. Zaten buraların kolay bulunmasını istemiyoruz. Yaylayı bu şekilde koruyoruz. Yolları asfalt yapmak istemiyoruz, çünkü yaylanın doğal yapısını korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"1990 YILINDAN BU YANA HER YAZIMI YAYLADA GEÇİRİYORUM"



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Yayla Muğla'nın özgün bir değeri. Ben 1990 yılında yayladaki evimi bitirdim. 90 Yılından bu yana yazları yaylada geçiriyorum. Kendi ürünlerimi yetiştiriyorum. 1993 yılında, o zaman ben hekimdim. Derneğimizi kurduk. Çalışmalar yaptık. Şuan Mehmet kardeşim başkanlığını yapıyor. Her gün bana yayla ile ilgili gelen mesajlara bakıyorum. Biz belli konularda çok hassas oluyoruz. Bazı kişiler aynı hassasiyeti göstermeyebiliyor. Onlara hassasiyetimizi kavga etmeden güzel dille anlatmamız gerekiyor" diyerek yaylada gelişen tarımsal üretime yönelik bilgilendirmede bulundu.