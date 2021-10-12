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Haberler Muğla Bodrum'da sağanak ve kuvvetli rüzgar!

Bodrum'da sağanak ve kuvvetli rüzgar!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ilçede bazı yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Bodrum’da sağanak ve kuvvetli rüzgar!
AA

12.10.2021, 15:09

İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış, kent merkezi başta olmak üzere Yalıkavak, Bitez, Koncık ve Gümbet mahallelerinde etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak ve fırtına, Yalıkavak Mahallesi'ndeki baz iş yerlerinin önündeki masa ve sandalyeleri sürükleyerek devirdi.

Sağanağa denizde yakalanan bazı tekneciler kıyıya çıkmak için mücadele verdi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ilçede bazı yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Olumsuz hava koşullarının aralıklarla etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Bodrum'da susuzluk tehlikesi uyarısı

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