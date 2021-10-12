  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da "Çekirge" operasyonunda 5 kişi yakalandı

Muğla'da "Çekirge" operasyonunda 5 kişi yakalandı

Muğla'da "Çekirge" operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Muğla’da Çekirge operasyonunda 5 kişi yakalandı
AA

12.10.2021, 16:37

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 28 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Bodrum'da devletten alınan uygun faizli KOBİ kredilerini, evrak üzerinde oynama yaparak, şartları uygun olmayan kişilere, menfaat karşılığı verilmesini sağlayan çete üyeleri tespit edildi.

Operasyonda, 63 kişiye haksız kredi imkanı sağlayarak nitelikli dolandırıcılık ve devleti zarara uğratma suçlarını işledikleri belirlenen 5 şüpheli, Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Aralarında vergi dairesinde memur olarak çalışan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da "Çekirge" operasyonunda 5 kişi yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.