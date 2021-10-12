Kızıldağ mevkisinde, iddiaya göre yağmurun ardından yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
12.10.2021, 18:11
Kızıldağ mevkisinde, iddiaya göre yağmurun ardından yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
Muğla'da orman yangını çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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