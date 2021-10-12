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Haberler Muğla Muğla'da orman yangını çıktı

Muğla'da orman yangını çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla’da orman yangını çıktı
AA

12.10.2021, 18:11

Kızıldağ mevkisinde, iddiaya göre yağmurun ardından yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

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