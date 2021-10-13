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Haberler Muğla Köyceğiz'de korkunç son! Yol kenarına savruldu

Köyceğiz'de korkunç son! Yol kenarına savruldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yolda ilerleyen üç tekerlekli elektrikli bisiklete bir aracın çarpması sonucu bisiklet sürcüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Köyceğiz’de korkunç son! Yol kenarına savruldu
İHA

13.10.2021, 17:14

Kaza bugün saat 14.00 sıralarında Köyceğiz'e bağlı Yeni Mahalle mevkii, Muğla-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Bozkurt (65) üç tekerlekli elektrikli bisikleti ile yolda ilerlerken, arkasında gelen R.M.yönetimindeki 34 EN 3566 plakalı araç çarptı.

Kazanın şiddeti ile elektrikli bisiklet hurdaya dönerken, Hasan Bozkurt ise yol kenarına savruldu. İhbar üzerine kaza mahalline gelen ekipler Hasan Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, araç sürücüsü R.M. gözaltına alındı.

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