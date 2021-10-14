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Haberler Muğla Markette sakatlanan avukatın hukuk mücadelesi

Markette sakatlanan avukatın hukuk mücadelesi

Markette sakatlanan avukatın hukuk mücadelesi

14.10.2021

BODRUM'DA 3 ay önce market alışverişi yaparken peynir reyonunun yakınındaki asansör boşluğundan bir kat alttaki depoya düşen avukat Aygil Kuruloğlu'nun ayağı kırıldı. Tedavisi süren Kuruloğlu, ihmal olduğu gerekçesiyle market yetkililerinden şikayetçi oldu.

Kuruloğlu, "Yaklaşık 4 metreden düştüm. Alt kat depo, ürünleri bu platformdan aşağı indirmişler ve sonrasında yukarı çıkartmamışlar. Market reyonun orta yerinde bir açıklık. Etrafında hiçbir güvenlik önlemi yok" dedi. Kuruloğlu, "Ben düşmüş, acılar içinde kıvranırken, yan tarafta müşteriler peynir alıyordu. Orada bile para kazanmanın derdine düşmüş bir işletmeden bahsediyoruz. İnsan hayatı bu kadar değersiz olmamalı" dedi.

■ ADEM ÇAKIR

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