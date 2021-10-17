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Haberler Muğla Datça’da 4.2’lik deprem korkuttu

Datça’da 4.2’lik deprem korkuttu

Datça’da 4.2’lik deprem korkuttu

17.10.2021

MUĞLA'NIN Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem önceki gece 02.25'te Akdeniz'de kaydedildi. Deniz yüzeyinin 37.30 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça'ya 23 kilometre mesafede olduğu belirlendi
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